CDC Group prévoit d’investir 4,5 milliards $ en Afrique durant les quatre prochaines années

(Agence Ecofin) - CDC Group, l’agence de financement du développement appartenant au gouvernement britannique, prévoit d'investir 4,5 milliards de dollars en Afrique au cours des quatre prochaines années pour renforcer les liens avec ce continent, a rapporté l’agence Reuters le 29 novembre, citant le directeur général de l’institution, Nick O’Donohoe (photo).

Alors que le Royaume-Uni cherche à compenser les pertes consécutives à sa sortie de l’Union européenne (UE), CDC Group cible particulièrement les grandes économies africaines telles que le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Egypte. Dans ce cadre M. O’Donohoe a révélé que son institution qui a investi près de 400 millions de dollars au Nigeria, s’est engagée à verser 25 millions de dollars à une société locale de capital-investissement, Synergy, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises du pays le plus peuplé d’Afrique. Selon lui, CDC Group a également accordé récemment, un prêt de 100 millions de dollars à la société nigériane de fertilisants Indorama.

M. O’Donohoe a précisé que l’agence envisage d’ouvrir un bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest dans la capitale économique nigériane Lagos au début de l’année prochaine ainsi que des bureaux de représentation à Nairobi, Abidjan et au Caire, tout en développant sa présence à Johannesburg.

En août dernier, la première ministre britannique, Theresa May, avait annoncé qu’elle allait faire de son pays, le premier investisseur des pays du G7 en Afrique, en vue de compenser les pertes consécutives à la sortie de l’UE.

La dirigeante britannique, qui s’exprimait lors d’une tournée africaine, avait également annoncé qu’un sommet sur l'investissement en Afrique aura lieu en 2019, à Londres.

