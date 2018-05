CDC Group et Standard Chartered Bank dans un projet de 150 millions $ au profits de PME africaines.

(Agence Ecofin) - CDC Group Plc, l’institution britannique de financement du développement et le groupe bancaire britannique Standard Chartered Bank ont annoncé le lancement d’un programme de soutien financier en direction des petites et moyennes entreprises (PME) d’Afrique et d’Asie du Sud.

4 pays d’Afrique, notamment le Nigeria, l’Ouganda, le Kenya et le Ghana serviront d’expérimentation pour la phase pilote. Les PME qui y seront sélectionnées, bénéficieront d’une garantie de 150 millions $ sur trois années afin de renforcer leurs besoins de cash à court terme (fonds de roulement et poursuite leurs activités en attendant le paiement de leurs biens et services livrés à des clients à l’étranger.

A travers ce programme, les deux institutions espèrent aider les PME en croissance qui, faute de garantie, ne parviennent pas à obtenir des financements pour assurer leur fonctionnement et leur permettre de contribuer à la croissance économique de leurs pays.

Chamberline Moko