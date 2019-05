Tunisie: Poulina Group Holding négocie son entrée au capital de l’Université privée Esprit

(Agence Ecofin) - Le conglomérat tunisien Poulina Group Holding est en train de négocier son entrée au capital de L'Ecole supérieure d'ingénierie et de technologies (Esprit), une université privée locale, a rapporté le site d’information Entreprises Magazine le 20 mai.

Esprit avait confié, en janvier dernier, à la banque d’affaires Rothschild la mission de recherche d’un partenaire stratégique pour l’accompagner dans son développement en Afrique. Cet investisseur est appelé à récupérer une participation de 33% détenue actuellement par la firme de private equity AfricInvest et Proparco, filiale de l’Agence française de développement dédiée au secteur privé.

En mars 2018, Esprit avait annoncé son intention de s’implanter dans certains pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, citant notamment le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Fondée en 2003 par trois universitaires tunisiens, Esprit est le premier établissement d’enseignement supérieur privé en Tunisie en termes d’effectifs, avec plus de 6 000 étudiants inscrits durant l’année universitaire 2018-2019.

L’université, qui accueille chaque année, plusieurs centaines d’étudiants originaires des pays d’Afrique subsaharienne, offre des formations dans plusieurs domaines porteurs comme l’ingénierie, le management et le marketing digital. Elle propose aussi à ses étudiants des doubles diplômes avec plusieurs universités de renommée internationale, dont Paris-Dauphine, Paris I Sorbonne et Nice-Sophia-Antipolis.

Esprit, qui a lancé ces dernières années une école de commerce et étendu son offre à l’enseignement primaire et secondaire, est valorisée à plus de 100 millions de dollars.

Poulina est un conglomérat très diversifié. Ce premier groupe privé tunisien compte une centaine de filiales actives notamment dans l’aviculture, l’emballage, la grande distribution, les matériaux de construction et l’industrie agroalimentaire.

