L’école d’ingénieurs tunisienne, Esprit envisage de s’implanter au Cameroun et en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - L'École supérieure d'ingénierie et de technologies (Esprit), une école privée tunisienne d’ingénierie et de commerce de renommée, envisage de s’implanter au Cameroun et en Côte d’Ivoire, a rapporté le site d’information Asia Times, ce mercredi 21 mars, citant un dirigeant de l’établissement.

«Nous envisageons des implantations dans certains pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale comme le Cameroun et la Côte d’Ivoire.», a révélé Mohamed Naceur Ammar, co-fondateur et directeur général d'Esprit.

Fondée en 2003 par trois universitaires tunisiens, Esprit est le premier établissement d’enseignement supérieur privé du pays en termes d’effectifs, avec plus de 5 000 étudiants inscrits durant l’année universitaire 2017-2018. L’école, qui accueille chaque année, plusieurs centaines d’étudiants originaires des pays d’Afrique subsaharienne, offre des formations dans les domaines de l’ingénierie, du management et du marketing digital. Elle propose aussi à ses étudiants des doubles diplômes avec plusieurs universités de renommée internationale, dont Paris-Dauphine, Paris I Sorbonne et Nice-Sophia-Antipolis.

M. Ammar a par ailleurs, indiqué que l’école privée tunisienne cherche à faire entrer un investisseur stratégique dans son tour de table en vue d’accélérer son déploiement en Afrique. Cet investisseur est appelé à récupérer la participation de 30% détenue actuellement par la firme de private equity panafricaine, AfricInvest dans l’école.

Esprit qui dispose d’importants biens immobiliers dans le parc technologique d’El Ghazala, près de Tunis, est valorisée à plus de 100 millions de dollars.

Selon M. Ammar, plusieurs universités privées ont déjà manifesté leur intérêt pour devenir le partenaire stratégique d’Esprit, dont les universités américaines, Institute for Technology (IIT), DeVry University et Perdue University ainsi que le groupe indien Amity Education Group.

Lire aussi:

06/03/2018 - L’homme le plus riche d’Afrique lance une école de commerce et de management au Nigeria

27/10/2016 - L’université Paris-Dauphine s’implante au Maroc et lorgne l’Afrique subsaharienne

15/06/2014 - Le Top 100 des universités et collèges d’Afrique, selon University Web Ranking

17/04/2014 - La Banque mondiale va lancer 19 centres universitaires en Afrique de l’Ouest et centrale