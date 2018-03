Côte d’Ivoire: le Chinois Fosun va construire une usine de médicaments antipaludéens

(Agence Ecofin) - Le groupe chinois Fosun envisage d’implanter une usine de fabrication de médicaments antipaludéens et un centre logistique de distribution de médicaments en Côte d’Ivoire, a rapporté l’Agence ivoirienne de presse (AIP), le 19 mars, citant le PDG du groupe, Wang Qunbin.

« Nous envisageons créer une usine de fabrication de médicaments et un centre logistique de distribution de médicaments afin de contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins médicaux des populations », a déclaré M. Qunbin, à l’issue d’une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Selon lui, l’usine qui devrait être opérationnelle en 2020, va produire des « médicaments de grande qualité et à des prix abordables ».

Le paludisme est la première cause de consultation et d’hospitalisation en Côte d’Ivoire, où la production locale de médicaments ne couvre qu’entre 6 et 7% des besoins du marché. Cette maladie est aussi responsable de 33% des décès en milieu hospitalier.

Le groupe Fosun est un conglomérat diversifié qui opère dans l'immobilier, la finance, l'industrie pharmaceutique, l'acier et le divertissement.

