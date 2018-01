Secteur privé et industrie pharmaceutique en Afrique : le défi de l'accès à des médicaments de qualité

(PROPARCO) - Avec 13 % de la population mondiale, 24 % de la morbidité mais seulement 3 % de la production pharmaceutique mondiale et une majorité de médicaments contrefaits, le continent africain fait face à un enjeu majeur de santé publique : l'accès aux médicaments de qualité. Un défi accentué aujourd'hui par le développement des maladies chroniques, les transitions démographiques et l'émergence de classes moyennes prêtes à dédier une partie de leur pouvoir d'achat à leur santé.

Malgré des besoins importants et un fort potentiel de croissance, le continent africain apparaît encore très en retrait du marché mondial du médicament. La production locale peine à se faire une place dans un marché pharmaceutique africain alimenté à 70 % par les importations étrangères.

Face au développement attendu de ce secteur en Afrique, les synergies entre acteurs publics et privés sont incontournables. Les acteurs privés sont de plus en plus sollicités par les pouvoirs publics comme une alternative aux systèmes, parfois défaillants, d'approvisionnement et de distribution des médicaments.

Mais alors, quels sont les freins au développement de ces acteurs privés sur le continent ? Comment permettre aux patients d'accéder à des médicaments répondant à leurs besoins et en nombre suffisant ? Comment rendre les prix abordables ? Comment garantir un niveau satisfaisant de qualité, de sécurité et d'efficacité ? Comment transformer les chaines d'approvisionnement aujourd'hui trop fragmentées ce qui explique qu'en dépit d'un coût de production bas, les médicaments vendus en Afrique subsaharienne sont souvent les plus chers au monde ?

Autant de questions d'actualités auxquelles ce nouveau numéro de la revue Secteur Privé & Développement tente d'apporter des pistes de solution.

La revue donne la parole à des experts, des chercheurs, des organisations de santé publique, par exemple sur la question des brevets, et des acteurs privés africains comme la start up mPharma ou Pharmivoire Nouvelle, entreprise pionnière dans la production locale de produits pharmaceutiques en Côte d'Ivoire.

[VIDEO] : Mehdi Tanani, chargé d'affaires sénior et responsable du pôle Santé à Proparco, présente les grands enjeux de la revue

