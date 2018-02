Acacia Mining discute avec des Chinois pour céder une partie de ses opérations en Tanzanie

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Acacia Mining a déclaré en fin de semaine dernière, qu’elle envisage de céder une partie de ses intérêts dans une partie ou la totalité de ses opérations aurifères en Tanzanie.

Elle discute avec un certain nombre d’investisseurs potentiels chinois, mais les négociations sont encore à un stade très précoce et elle ne peut certifier si un accord sera conclu. Cette sortie vient confirmer les récentes spéculations médiatiques ; Reuters ayant même cité des noms de compagnies (Shandong Gold Mining et Zijin Mining Group) engagées dans des discussions séparées avec Acacia pour former des coentreprises sur ses mines tanzaniennes.

Acacia a par ailleurs, déclaré qu’elle continue de soutenir les négociations en cours entre le gouvernement tanzanien et Barrick Gold, son actionnaire majoritaire, pour identifier une proposition détaillée de règlement définitif des litiges entre les deux parties depuis l’embargo imposé en mars 2017 par l’Etat sur les exportations de minerais bruts.

Les opérations tanzaniennes de la compagnie comprennent les mines Bulyanhulu, North Mara et Buzwagi.

Louis-Nino Kansoun

