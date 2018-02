Tanzanie : une perte nette de 707 millions $ pour Acacia Mining en 2017

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Acacia Mining a enregistré en 2017, une perte nette de 707 millions $, incluant une dépréciation après impôts de 644 millions $. C’est ce que rapporte son bilan financier annuel publié lundi, dans lequel elle indique avoir été négativement affectée par l’embargo sur les exportations de minerais bruts en Tanzanie imposé en mars 2017.

Autres indicateurs de la mauvaise performance financière, le chiffre d’affaire de la compagnie était de 752 millions $, en baisse de 29% par rapport à 2016, et l’EBITDA ajusté de 311 millions $ (-24%). Le solde de trésorerie a chuté, passant de 318 millions $ fin 2016, à 81 millions $ fin 2017.

«Bien qu'Acacia Mining ait été touchée par des événements indépendants de notre volonté, nous avons pris des mesures décisives pour stabiliser notre entreprise et nous croyons que nos activités sont maintenant bien placées pour délivrer des résultats en 2018.», a commenté le CEO par intérim Peter Galeta.

Acacia Mining, qui a trainé en 2017 un long bras de fer avec le gouvernement tanzanien, a indiqué qu’elle a payé 143 millions $, en termes d’impôts et redevances et mis en œuvre des projets qui ont profité à plus de 60 000 Tanzaniens. La compagnie opère dans le pays sur les mines North Mara, Buzwagi et Bulyanhulu, et a produit en 2017, un total de 767 883 onces d’or.

Louis-Nino Kansoun

