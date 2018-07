Afrique du Sud: le suisse Partners Group lance une société d’investissement en association avec un partenaire local

(Agence Ecofin) - La firme suisse de private equity, Partners Group vient de lancer une société d’investissement, en association avec le capital-investisseur sud-africain, Convergence Partners.

Baptisée Helical Capital Partners, la nouvelle société sera dirigée par Craig Beney, ancien directeur d’exploitation de Convergence Partners, et Carlos Ferreira, ex-directeur général du groupe de services financiers, Fairstone Capital.

Helical Capital Partners, qui sera basée à Johannesburg, devrait permettre à la communauté des investisseurs sud-africains d'accéder à un portefeuille diversifié d'investissements à l’échelle mondiale.

«Les investisseurs locaux se sont résolument orientés vers des opportunités d'investissement alternatives qui offrent encore des rendements supérieurs aux actions cotées, tout en permettant une exposition aux devises fortes et en réduisant le risque de portefeuille grâce à une bonne allocation d'actifs.», a déclaré Craig Beney, cité par le site d’information sud-africain Engineeringnews.

«A Helical Capital Partners, nous savons où trouver ces opportunités, et nous sommes en mesure de fournir un accès à des investissements internationaux attractifs grâce à notre partenariat avec Partners Group.», a précisé de son côté Carlos Ferreira. Helical Capital Partners examinera d’autre part, l’opportunité du lancement d'un gestionnaire de fonds d'impact dédié à l’Afrique subsaharienne.

Avec des actifs sous gestion de 67,1 milliards de dollars et plus de 7 000 investissements réalisés à fin juin dernier, Partners Group est l’une des plus importantes firmes de private equity à l’échelle mondiale.

