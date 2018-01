5 fonds de private equity ciblant l'Afrique ont levé, en 2017, un montant cumulé d’un milliard $

(Agence Ecofin) - Les cinq plus importants closing de fonds de private equity ciblant l'Afrique ont atteint un montant cumulé de 1 milliards $ à la fin 2017, a constaté l'Agence Ecofin de l'activité du secteur tout au long de la période concernée. Avec des closings respectifs à 287 millions $ et 257 millions $ les fonds Apis Growth Fund I et Adenia Capital IV dominent ce classement.

Le premier closing, intervenu au cours du premier trimestre 2017, concerne un fonds géré par la firme de private equity Apis Partner. La zone géographique de cet investisseur couvre l'Asie et l'Afrique, mais il semble plus porté à tirer avantage des opportunités qu'offre le continent noir et où une légère remontée des prix des matières premières semble augurer de bonnes perspectives.

Le 2e closing réalisé au cours du deuxième trimestre 2017 concerne le quatrième fonds géré par Adenia Capital Partners. A l'occasion, la firme a vu ses anciens partenaires et investisseurs lui renouveller leur confiance. Ses investissements actuels sont tous réalisés en Afrique, notamment de l'ouest (Côte d'ivoire ou Ghana), de l'est, et dans les îles africaines de l’Océan Indien (Maurice).

Le 3e closings de ce top 5 est celui de Momentum Africa Real Estate Fund, survenu à hauteur de 170 millions $ au cours du premier trimestre. Le fonds est co-géré par l'assureur sud-africain Momentum et le spécialiste de l'investissement immobilier Eris Property group.

Le 4e closing à 151 millions $ concerne le Euromena III géré par Capital Trust et le 5e est Accion Frontier Inclusion Fund qui a été bouclé au cours du premier trimestre 2017, à 141 millions $

Avec un prix des matières premières qui repart à la hausse, il sera intéressant de voir comment ces différentes ressources mobilisées pour des investissements en Afrique vont se déployer. Un récent sondage de l'association des capitaux-risqueurs et investisseurs ciblant l'Afrique (AVCA), a confirmé que la confiance est de nouveau de mise dans le secteur.

Idriss Linge