AccorHotels rachète le groupe hôtelier suisse Mövenpick et se renforce en Afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe hôtelier français AccorHotels a annoncé, dans un communiqué publié le 30 avril, le rachat de son homologue suisse Mövenpick Hotels & Resorts pour 482 millions d'euros en numéraire, accélérant son développement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Le leader européen de l’hôtellerie a précisé que la transaction, qui devrait être finalisée au second semestre, aura un impact relutif sur ses résultats dès la première année.

Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick est présent dans 27 pays avec 84 hôtels, dont cinq en Afrique (Egypte, Ghana, Kenya, Maroc et Tunisie). Sur les 42 hôtels en cours de construction, cinq sont situés dans quatre pays africains (Côte d'Ivoire, Ethiopie, Egypte et Sénégal).

«Avec l'acquisition de Mövenpick, nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérerons encore notre développement sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.», a déclare Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels, cité dans un communiqué.

Début avril dernier, AccorHotels avait pris une participation de 50% dans le groupe sud-africain Mantis, qui possède 28 établissements cinq étoiles répartis dans le monde entier.

Le groupe français est présent dans 99 pays, avec plus de 4 300 hôtels, centres de vacances et résidences et plus de 3 500 résidences de luxe, privées.

En février dernier, il a annoncé un bénéfice net en hausse de 66,4%, à 441 millions d'euros.

