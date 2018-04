AccorHotels prend une participation de 50% dans le Sud-africain Mantis et se renforce en Afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe hôtelier français AccorHotels a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 5 avril, une prise de participation de 50% dans le groupe sud-africain Mantis, qui possède une collection d'établissements et de lodges cinq étoiles répartis dans le monde entier.

« Avec ce partenariat stratégique, nous renforçons l'empreinte du groupe en Afrique et nous associons à une marque aux racines et à l'histoire fortes.», a déclaré Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels, cité dans le communiqué.

«L'intérêt de cet accord pour le groupe Mantis repose sur l'accès aux puissants réseaux de distribution et à la couverture mondiale d'AccorHotels.», s'est de son côté félicité Adrian Gardiner, fondateur de Mantis.

Le montant de la transaction, qui reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, n'a pas été communiqué.

Le leader européen de l’hôtellerie a d’autre part précisé que son partenariat avec Mantis, s'accompagne du lancement du Community Conservation Fund Africa (CCFA), une ONG qui vise à renforcer l'engagement des deux groupes à prévenir le déclin accéléré de la faune sauvage en Afrique.

Spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, les croisières et l'organisation de voyages, Mantis gère 28 établissements en Afrique, en Europe, en Asie, aux Etats-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Il détient aussi plusieurs bateaux de croisière et des eco-lodges de luxe.

Le groupe AccorHotels est présent dans 99 pays, avec plus de 4 300 hôtels, centres de vacances et résidences et plus de 3 500 résidences de luxe privées.

En février dernier, il a annoncé un bénéfice net en hausse de 66,4%, à 441 millions d'euros.

