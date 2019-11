Angola Cables se connecte au DE-CIX pour accentuer l’offre de connectivité à haut débit en Amérique latine

(Agence Ecofin) - Le fournisseur angolais de connectivité Internet par fibre optique, Angola Cables, annonce un partenariat avec Deutscher Commercial Internet Exchange (DE-CIX), le plus important point d’échange Internet (IXP) au monde en termes de trafic, situé à Francfort en Allemagne. Cette collaboration vise à offrir des services d'interconnexion haut de gamme à une variété d’IXP neutres, pour les opérateurs et les centres de données en Amérique latine.

Selon Theresa Bobis, la directrice régionale de DE-CIX pour l’Europe du Sud, « Angola Cables, en tant que revendeur DE-CIX, sera désormais en mesure d’offrir aux fournisseurs de services Internet (FAI), un réseau fiable à faible temps de latence et un accès de haute qualité à des interconnexions de réseau haut de gamme, et à des échanges Internet en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et Inde ».

En effet, via cette connexion Sud-Sud Atlantique, les FAI pourront se connecter à plus de 100 pays et à plus de 1 700 opérateurs dans le monde, grâce à des interconnexions déjà établies entre São Paulo, Fortaleza et Lisbonne, et d’autres prévues pour interconnecter les mêmes villes brésiliennes aux IXP DE-CIX à New York, Madrid et Francfort.

António Nunes (photo), le président-directeur général d’Angola Cables, a expliqué que grâce à ces réseaux de télécommunications avancés, « nous voulons créer des ponts numériques entre les continents et les pays afin d’aider les entreprises et les économies à se développer dans l’hémisphère sud ». Le partenariat entre Angola Cables et DE-CIX vient renforcer le volume d'investissements déjà engagés par la société angolaise en Amérique latine.

