Le Data Centre brésilien d’Angola Cables est opérationnel  

(Agence Ecofin) - Le Data Centre d’Angola Cables au Brésil, AngoNAP Fortaleza, est opérationnel. L’infrastructure technologique a été construite pour répondre à la demande en hébergement, connectivité et services Cloud que suscitera le câble sous-marin de fibre optique SACS (South Atlantic Cable System) installé entre l’Angola et le Brésil par Angola Cables et en service depuis septembre 2018.

Selon Angola Cables, le Data Centre neutre Tier III a été bâti comme un point d’interconnexion. Il a été spécialement conçu pour recevoir davantage de câbles sous-marins atterrissant à Fortaleza.

« Le centre AngoNAP Fortaleza présente des avantages considérables pour les CDN, les IXP, les OTT ainsi que pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de contenu nationaux et internationaux qui cherchent à étendre et élargir leur portée mondiale et leurs offres de produits entre les Amériques et l'Afrique », a déclaré António Nunes (photo), président directeur général d’Angola Cables.

Le Data Centre permettra aux entreprises africaines et étrangères de développer et d'étendre leurs activités au Brésil, en Amérique latine et aux Etats-Unis via les systèmes de câbles SACS et Monet dont Angola Cables est également actionnaire.

« Cela présente de nombreux avantages, non seulement pour répondre à la demande croissante de contenu riche en médias dans l'économie numérique mondiale, mais également pour améliorer les liens entre le commerce, la coopération intergouvernementale et l'apprentissage académique des deux côtés de l'Atlantique et au-delà », soutient Angola Nunes.

Le Data Centre de Fortaleza occupe actuellement une surface de 2 100 m2. L’infrastructure peut être agrandie à une superficie totale de 9 000 m2. Elle détient une capacité de redondance énergétique de 12,5 MVA et compte actuellement 1 000 racks évolutifs.