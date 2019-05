Brexit : après un énième échec politique, la Première ministre Theresa May va jeter l'éponge

(Agence Ecofin) - En Grande-Bretagne, le feuilleton du Brexit va bientôt connaître un nouvel épisode, probablement le dernier pour Theresa May (photo). En effet, la très contestée Première ministre vient d’annoncer son départ prochain du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique.

Près de trois ans après la victoire du oui au référendum britannique sur le Brexit, c’est tout en larmes que la remplaçante de l’ancien premier ministre, David Cameron, a annoncé son départ prévu pour le 7 juin.

Son bilan aura été marqué par son incapacité à trouver un consensus au sein du Parlement britannique pour la ratification d’un « accord à l’amiable » pour faciliter la sortie du pays de l’Union européenne (UE).

La défaite annoncée de son parti aux élections européennes de jeudi dernier (moins de 10 % des voix d’après les sondages) aurait selon plusieurs médias, sonné le glas de son mandat.

Ceci alors que la proposition d’un nouvel accord ouvrant la voie à un nouveau référendum sur le Brexit a été massivement contestée par les députés.

« J’ai convenu avec le président du parti [conservateur] que la procédure d’élection d’un nouveau leader commencera la semaine suivante », soit le 10 juin, a indiqué celle qui était devenue en 2016 la deuxième femme à occuper ce poste.

Alors que les noms de certains candidats plus « fermes » comme le conservateur Boris Johnson sont évoqués pour lui succéder, Mme May n’a pas manqué d’évoquer la difficulté de la tâche pour le prochain Premier ministre.

« Mon successeur devra aboutir à un consensus », a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : « Ce consensus sera possible seulement si, des deux côtés du débat, on accepte un compromis ».

Moutiou Adjibi Nourou

