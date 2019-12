Un programme de 10 millions $ mis en place pour financer l’innovation dans l’adaptation au changement climatique

(Agence Ecofin) - Le Fonds pour l’adaptation vient de lancer un nouveau programme pilote d’innovation d’une valeur de 10 millions $ lors de la COP 25 qui se tient actuellement à Madrid. Ce nouveau programme a pour ambition d’accélérer l’innovation au profit de l’adaptation dans les pays en voie de développement.

Le programme ciblera un large éventail de bénéficiaires potentiels tels que les organisations non gouvernementales, les groupes communautaires, les jeunes innovateurs et le secteur privé.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) qui sont accrédités pour la gestion des fonds pour l’adaptation climatique, recevront chacun 5 millions $ dans le cadre de ce programme. Ils constitueront environ 45 petites subventions qui seront administrées aux différentes entités éligibles au programme.

« Les investissements capables de booster l’adaptation au changement climatique sont parmi les plus rentables qu’une nation peut faire. L’innovation en matière d’adaptation permettra non seulement d’éviter les pertes futures, mais aussi de générer des gains. Le Fonds pour l'adaptation et nos partenaires montrent la voie à suivre dans ce domaine », a affirmé Tim Christophersen (photo), le directeur de la branche climat du PNUE.

Gwladys Johnson Akinocho

