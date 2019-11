Somalie : le PNUD lance un programme de 10 millions $ pour l'adaptation et l'accès à l'eau des communautés pastorales

(Agence Ecofin) - La Somalie et le Programme des Nations unies pour le développement ont lancé un projet d’adaptation au climat de 10 millions $ pour améliorer l’accès des populations rurales à la ressource hydrique. Plus de 360 000 fermiers et éleveurs bénéficieront des systèmes de gestion de l’eau lors des sécheresses prolongées ainsi que d’alerte aux inondations.

« Dans le cadre de ce nouveau projet, nous mettrons en place les bases permettant à la Somalie et à son peuple de gérer leur précieuse eau. Il s'agit notamment de réformer les politiques et les systèmes nationaux, de renforcer les connaissances et les compétences au niveau national, étatique et communautaire, et de développer les infrastructures de surveillance du climat et les systèmes d'alerte », a affirmé Mahdi Mohammed Gulaid, le vice-premier ministre du pays.

Ces événements climatiques extrêmes surviennent régulièrement tous les deux à cinq ans dans le pays.

