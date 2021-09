AI Diagnosis Vision, la plateforme tunisienne qui utilise l’IA pour de l’e-santé

(Agence Ecofin) - L’Afrique est en retard en ce qui concerne la quatrième révolution industrielle. Les raisons vont du manque de compétences à une prise de conscience tardive de l’opportunité qu’offrent ces technologies du futur qui comprennent l’IA, la robotique, l’Internet des objets, la blockchain, ou encore l’impression 3D. Toutefois, la donne pourrait changer assez vite, car plusieurs jeunes entreprises du continent montrent le chemin en essayant d’innover pour résoudre des problèmes pratiques. Agence Ecofin vous propose dans cette série, un tour d’horizon de ces « pionniers ».

AI Diagnosis Vision est une start-up tunisienne qui dispose d’une plateforme web utilisant l’intelligence artificielle pour étudier les radiographies panoramiques de la mâchoire des patients. Le but est de fournir un diagnostic précis avec un taux pouvant aller à 92 % et un plan de traitement pour le patient. Son idée innovante lui a permis de faire partie des cinq lauréats du cycle 2021 de l’Emerging Mediterranean.

Pourquoi avoir mis en place ce système ?

Selon le docteur Lynda Sboui, médecin dentiste et manager marketing de AI Diagnosis Vision, plus de 92 % des scanners en Tunisie (40 au total pour 12 millions d’habitants) sont concentrés dans les régions littorales du pays. C’est donc pour remédier à ces problèmes que les médecins dentistes Saoussen Ayari et Koussal Barhoumi se sont associés au docteur en IA Anouar Nechi pour mettre en place cette plateforme. Elle répond au manque d’équipement en radiologie dentaire qui entraîne de faux diagnostics et de nombreux examens complémentaires dispensables qui reviennent souvent chers aux patients.

AI Diagnosis Vision fournit aux dentistes et aux hôpitaux publics/privés des analyses instantanées et complètes à partir de n’importe quel appareil et de n’importe où, un rapport de conclusions détaillées écrit automatiquement à 92 % de précision, une suggestion de diagnostics et une recommandation de prise en charge plus poussée du patient grâce à l’IA inversée. Grâce à son IA, la plateforme peut également se transformer en médecin virtuel et gérer un cabinet de façon autonome.

Les premiers pas en février 2021

Après une levée de fonds de 70 000 euros auprès de Anava Seed Fund, un fonds d’investissement tunisien ciblant les start-up, la première version de la plateforme a été mise en ligne en février 2021. Après plusieurs ajustements, il a fallu attendre le mois d’avril pour avoir les premiers clients et depuis, AI Diagnosis Vision est de plus en plus sollicité.

Depuis son lancement, plus de 200 dentistes sont allés au bout de l’essai gratuit sur la plateforme ; 130 (soit 65 %) ont souscrit à un forfait et plus de 3 000 radiographies ont été étudiées. Entre avril et août, la start-up indique avoir eu un bénéfice de 30 000 euros et elle espère avoir 60 000 euros de plus avant la fin de l’année.

Des perspectives pour le futur

La feuille de route du docteur Saoussen Ayari et de son équipe est claire. La start-up espère atteindre plus de 300 clients pour un revenu de 200 000 euros d’ici l’an prochain, un passage à une intelligence artificielle qui analyse les radiographies en 3D et une expansion à tous les pays du Maghreb, de l’Afrique de l’Ouest (2023) et enfin de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (2024). AI Diagnosis Vision espère atteindre 2 millions d’euros et plus de 2 000 clients d’ici 2024.

Grâce à l’intelligence artificielle, cette plateforme tunisienne offre une alternative intéressante aux millions de Tunisiens qui n’ont pas accès aux soins dentaires de base. D’ici quelques années, elle pourra jouer un rôle important dans l’écosystème de santé dentaire du continent puisque d’après les données de l’OMS, deux tiers de la population mondiale n’a pas accès au service de radiologie de base.

