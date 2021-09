Emerging Mediterranean présente les lauréats de son cycle 2021 au Digital Talk à Casablanca

(Agence Ecofin) - Dans les différentes parties de l’Afrique, des actions sont menées dans le but de permettre aux startups innovantes d’atteindre leurs objectifs. Emerging Mediterranean s’inscrit dans ce cadre et le projet donne un coup de pouce aux startups des pays du Grand Maghreb que sont la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye.

Emerging Mediterranean, un projet labellisé Sommet des Deux Rives, initié par Emmanuel Macron, a présenté ce jeudi 9 septembre à Casablanca les 5 lauréats de son cycle 2021. Il s’agit de Neolli (Maroc), AI Diagnosis Vision (Tunisie), Mehan Houra (Algérie), Neotic (Mauritanie), Dawraat.com (Libye).

Ces startups rejoignent la cohorte 2021 et participeront à Emerging Valley, un sommet international qui aura lieu les 13 et 14 décembre 2021 à Marseille et au cours duquel elles pourront rencontrer les leaders de la Tech africaine et des investisseurs internationaux.

De plus, les 5 vainqueurs bénéficieront d’une bourse de 5000€, d’une visibilité lors du prochain Dialogue des 2 Rives, d’un démo-day devant un panel d’investisseurs ou encore un push de communication auprès des médias panafricains et de leurs médias nationaux.

Notons que le tiers des candidatures reçues étaient des startups dirigées par des femmes et 4 des 5 vainqueurs ont à leur tête des femmes. D’ailleurs, le second Fire Side Chat était consacré à l’entrepreneuriat féminin. La problématique du financement des entrepreneuses de la région a été évoquée : “Nous avons, en tant que femmes entrepreneurs, cette responsabilité d’élever les autres femmes entrepreneurs”, affirme Amel Saidane, Présidente de l’association TunisianStartups.

Rappelons que le jury final était composé de Rym Jarou, PDG de Smart Tunisia ; Mariem Kane, Secrétaire Générale de l'ANRSI et co-fondatrice d'Hadina RIMTIC ; Souheil Guessoum, Vice-Président de la CAPC en charge du numérique et CEO d'ALPHA Computer ; Mounia ATTIGA, Fondatrice et dirigeante de Gemstones et Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du Morrocan Information Technopark Company (MITC).