Nigeria : CcHub offre le financement et l’expertise technique aux projets TIC contre le Covid-19

(Agence Ecofin) - L’un des plus grands incubateurs d'innovations technologiques d’Afrique, CcHub, annonce qu’il offrira un financement et un soutien technique aux projets technologiques visant à réduire le Covid-19 et son impact social et économique sur le continent. Bosun Tijani, le PDG de l’organisation basée à Lagos et Nairobi a publié à cet effet un appel à soumission de projet, cette semaine sur le site web de CcHub.

Il indique que CcHub fournira du financement allant de 5 000 à 10 0000 dollars aux entreprises porteuses de projets liés au Covid-19 dans les domaines de la communication du dernier kilomètre, le soutien aux personnes infectées et les plus vulnérables, la production de fournitures médicales essentielles et le soutien aux chaînes d'approvisionnement alimentaire perturbées.

A travers cette action, Bosun Tijani espère que CcHub pourra utiliser son réseau et ses ressources pour limiter la propagation et les dégâts du Covid-19 en Afrique. Il craint que si certains pays africains atteignent le niveau de l’Italie ou du Royaume-Uni, leur système de santé ne puisse pas faire face à la crise.

« Je pense que Lagos et le Nigeria sont dans le déni. Certains gouvernements africains prennent des mesures, mais en Afrique, l'accent a été mis sur les mesures aux points d'entrée, qui ne sont pas fiables [...] Nous n'avons pas les systèmes de santé pour contenir la maladie. Nous n'avons pas le système de protection sociale qui peut fonctionner pour les plus vulnérables, comme les personnes âgées, nous ne fabriquons pas la plupart de ces fournitures médicales et notre chaîne d'approvisionnement alimentaire n'est pas fiable », déplore Bosun Tijani.

