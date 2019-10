CcHub, le centre nigérian d’innovation TIC, a acquis son homologue kenyan iHub

(Agence Ecofin) - Co-creation Hub (CcHub), le centre d’innovation technologique, a annoncé la semaine dernière l’acquisition de son pendant kenyan iHub. La valeur financière de la transaction n’a pas été dévoilée.

CcHub fait, ainsi, un pas de plus vers ses ambitions d’expansion et de création d’un réseau panafricain d’intelligence qui contribuera à accélérer la croissance de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat en Afrique. Bosun Tijani, le président-directeur général de CcHUB, a justifié cet intérêt par l’expertise d’iHub.

Il a déclaré : « Nous sommes des admirateurs et des collaborateurs de longue date d’iHub - une communauté de classe mondiale de développeurs, d’entrepreneurs et de gens d’affaires qui ont joué un rôle déterminant dans la création de l’extraordinaire écosystème technologique du Kenya […] Le mandat du CcHUB est de créer un formidable écosystème d’innovation avec un réseau profondément enraciné, de cultiver des partenariats stratégiques et un savoir-faire pratique dans l’industrie, afin d’aider les entrepreneurs à élaborer des solutions réfléchies, pertinentes et évolutives ».

« Nous pensons que nous ne pouvons le faire que si nous sommes décidés et proactifs dans notre développement, non seulement en Afrique, mais également à l’international. C’est la raison de notre acquisition d’iHub et nous continuons d’être optimistes dans nos efforts conjugués pour créer des centaines de milliers de possibilités supplémentaires pour les entreprises en Afrique », a affirmé Bosun Tijani.

Selon les termes de l’accord, iHub conservera son nom, sa structure de direction mais Bosun Tijani, le co-fondateur de CcHUB, exercera les fonctions de directeur général comme au Nigeria.

L’expansion de CcHub au Kenya intervient sept mois après son entrée au Rwanda via le lancement à Kigali de Design Lab, un espace de création exclusivement dédié à la conception de produits et à l’innovation technologique.