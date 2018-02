La RDC au cœur d’une bataille mondiale pour le cobalt entre les industries du smartphone et de l’automobile

(Ecofin Hebdo) - Alors que grandissent les craintes d’une pénurie de cobalt portée par le boom des véhicules électriques, l’entreprise américaine Apple est en pourparlers pour négocier des contrats d’achats à long terme du métal directement auprès des mineurs, selon des sources de Bloomberg. Jusque-là, le cobalt utilisé dans ses batteries d’iPhone et iPad était acheté auprès des mineurs par les fabricants des batteries.

Selon une source du média, parlant sous couvert d’anonymat, le fabricant d’iPhone cherche des contrats de plusieurs milliers de tonnes de cobalt par an sur une durée de 5 ans ou plus. Une autre source a indiqué que les premières discussions d’Apple avec les mineurs durent depuis plus d’un an, et il se peut que la firme décide d’annuler les négociations.

Eviter d’être impacté par une éventuelle pénurie

Pour Apple, les enjeux de cette décision, si elle s’avère, sont importants. L’entreprise, qui est l’un des plus grands utilisateurs de cobalt au monde, se retrouvera en concurrence avec les constructeurs automobiles. Ces derniers (dont BMW, Volkswagen, Samsung SDI) sont à la chasse aux contrats d’approvisionnement de cobalt sur plusieurs années, afin de se garantir une quantité suffisante du métal pour atteindre leurs objectifs de production de véhicules électriques. Si aucune transaction majeure n’a encore été annoncée, il faut souligner que le directeur des achats de BMW a déclaré début février au quotidien allemand FAZ qu’il était sur le point d’obtenir un contrat d’approvisionnement de 10 ans.

Alors qu’un smartphone utilise environ huit grammes de cobalt raffiné, la batterie d'une voiture électrique nécessite 1000 fois plus.

Si un quart de la production mondiale de cobalt est utilisée dans les smartphones, la demande du côté de l’industrie automobile est encore plus grande. Alors qu’un smartphone utilise environ huit grammes de cobalt raffiné, la batterie d'une voiture électrique nécessite 1000 fois plus.

Chaîne d’approvisionnement

Cette course à celui qui sécurise le plus de contrats d’approvisionnement et le risque de pénurie craint par le marché font exploser les prix du cobalt. Au cours des 18 derniers mois, le prix du métal a presque triplé à plus de 80 000 $ la tonne.

Cette situation est plus qu’une bonne nouvelle pour la RDC, leader mondial du cobalt et qui assure les deux tiers des approvisionnements.

Toutefois, le débat sur le travail des enfants dans les mines de cobalt qui approvisionnent les secteurs électronique et automobiles, continue de faire rage. Apple a notamment été salué en novembre 2017 par Amnesty International dans son rapport intitulé «le temps est venu de recharger des batteries propres» comme étant la meilleure entreprise en matière d’approvisionnement en cobalt. La société est devenue la première en début d’année à publier les noms de ses fournisseurs en cobalt et, depuis 2016, elle travaille activement avec Huayou Cobalt pour détecter le travail des enfants dans ses chaînes d’approvisionnement et lutter contre.

Par ailleurs, s’il s’avère qu’Apple décide effectivement de négocier directement avec les producteurs, cela raccourcirait sa chaîne d’approvisionnement et améliorerait de facto la traçabilité de l’origine du cobalt utilisé dans les batteries de ses produits.

Chronologie réalisée par Louis-Nino Kansoun