RD Congo : Cuivre de Kamoa, un grand rêve en voie de se réaliser…

(Ecofin Hebdo) - Le pitch Le projet de cuivre est situé dans le sud de la province du Katanga, en RD Congo. Il a d’abord été présenté comme le plus grand gisement mondial de haute qualité non développé, avec des ressources de plusieurs millions de livres de cuivre. Si le rêve que cela suscitait était déjà grand, il prendra une dimension encore plus importante avec le consortium sino-canadien qui sera formé en 2015 sur le projet. Ce consortium constitué de la compagnie canadienne Ivanhoe Mines et Zijin Mining, deuxième producteur de cuivre en Chine, entreprendra de nombreux travaux sur un nouveau gisement, Kakula, qui fera plus tard de Kamoa, le plus grand projet de cuivre du continent africain. Chose encore plus encourageante, les relations entre l’Etat congolais (qui augmentera sa participation dans le projet à 20%) et les deux compagnies semblent être au beau fixe. Retour sur les grands points de développement du projet qui capte le plus positivement les attentions depuis plusieurs mois.

20 avril 2015 : Zijin acquiert 9,9% dans Ivanhoe Mines pour 85 millions $

Zijin Mining signe un accord pour acquérir une participation de 9,9% dans Ivanhoe Mines, compagnie détenant en RD Congo, des actifs de cuivre dont le projet Kamoa, potentiellement présenté comme l’une des plus grandes sources de cuivre au monde.





27 mai 2015 : Ivanhoe Mines et Zijin Mining concluent un accord de partenariat sur le cuivre de Kamoa

Zijin Mining conclut un accord avec le canadien Ivanhoe Mines pour acquérir une participation de 49,5% dans Kamoa Holding, société qui détient à 95% le projet de cuivre Kamoa. Le montant de la transaction est de 412 millions $.

Le géant chinois s’est engagé à apporter 65% des capitaux nécessaires pour la mise en œuvre de la première phase du projet. S’il y arrive, il aura le droit d’augmenter sa participation à 50,5% en achetant les 1% d’intérêts vendus par Ivanhoe à la société Crystal River pour 8,32 millions $.

8 décembre 2015 : Finalisation de l’accord de partenariat

Zijin Mining effectue un versement initial de 206 millions $ à Ivanhoe Mines dans le cadre de l’accord de partenariat de 412 millions $ précédemment conclu sur le cuivre de Kamoa. Ce paiement permet aux deux parties de finaliser la transaction. Selon les termes de l’accord, les 206 millions $ restants devront être soldés en cinq tranches égales espacées à chaque fois d’une période de 3,5 mois.

7 avril 2016 : Annonce d’un programme de forage accéléré à Kakula Discovery

Zijin Mining et Ivanhoe Mines annoncent qu’elles commenceront en mai, un programme de forage intercalaire accéléré sur le gisement Kakula Discovery du projet Kamoa.

Dans sa phase initiale, le programme se focalisera sur une zone de 12 km2 qui longe la zone de minéralisation recoupée dans les trous DD996 et DD997 achevés en 2015. Ensuite, une campagne de forage intercalaire de suivi sera entreprise pour définir des ressources « indiquées » dans les zones où la continuité de la teneur sensiblement plus élevée, est confirmée. Le trou DD996 a intercepté, en 2015, 24,16m à 3,48% de cuivre, et 13,16m à 5,26% de cuivre à des teneurs de coupure respectives de 1% et 2%. Le trou DD997, quant à lui, a intercepté 18,75m à 4,64% de cuivre et 15,17m à 5,33% de cuivre à des teneurs de coupure respectives de 1% et 2%.





«Notre programme de forage intercalaire accéléré ciblera des ressources peu profondes, à des taux sensiblement plus élevés que la moyenne observée à Kamoa, lesquelles ressources pourront être incorporées dans notre étude de faisabilité de la phase 1. Cela renforcerait l'économie déjà solide, signalée dans notre étude de préfaisabilité indépendante le 23 février, et aidera à faire de Kamoa, l’une des mines de cuivrant disposant de la plus grande teneur dans le monde », a déclaré le président exécutif de Ivanhoe Mines, Robert Friedland.

5 mai 2016 : Lancement effectif du programme de forage

Ivanhoe Mines lance comme prévu son nouveau programme de forage intercalaire accéléré au prospect Kakula Discovery, du projet Kamoa. La société a déclaré qu’elle utilisera neuf foreuses en tout pour mener les activités qui, apprend-on, ont débuté après la fin de la saison pluvieuse annuelle.

22 juin 2016 : Premiers résultats du programme de forage intercalaire accéléré

Ivanhoe Mines publie les résultats des six premiers trous forés dans le cadre de son nouveau programme de forage à Kakula. Elle a réalisé de nombreuses intersections à forte teneur, les plus marquantes ayant eu lieu aux trous DD 998 et DD999. «Les premiers résultats sont conformes à nos intersections de forage antérieures dans cette remarquable découverte réalisée par notre équipe géologique, et confirment la nature de haute qualité de la minéralisation de cuivre de Kakula», a commenté Robert Friedland, le président exécutif de la société.

12 août 2016 : Kakula pourrait être la plus importante découverte de cuivre du continent

Se basant sur de nouveaux résultats de forage, Ivanhoe Mines estime avoir réalisé ce qui «peut s’avérer être la plus importante découverte de cuivre en Afrique».

«La découverte à Kakula, dans la partie sud du projet Kamoa, est énorme. Des discussions sont en cours pour décider de la manière dont cette incroyable découverte pourrait affecter la stratégie de développement du projet», déclare Louis Watum, DG de la société.





Si l’information s’avère juste, ce serait une excellente nouvelle pour Ivanhoe et son partenaire Zijin Mining. En effet, la découverte de Kakula augmenterait considérablement les ressources du projet Kamoa, déjà établi comme le plus grand gisement de cuivre de haute qualité, non développé au monde.

10 octobre 2016 : Déclaration de ressource vierge à Kakula Discovery

Ivanhoe Mines réalise une première estimation des ressources minérales du gisement Kakula, du projet Kamoa. Selon cette estimation, Kakula héberge 192 millions de tonnes de ressources indiquées, à une teneur de cuivre de 3,45%, contenant, avec une teneur de coupure de 1%, 14,6 milliards de livres de cuivre. A une teneur de coupure de 2%, le total de ressources indiquées est de 115 millions de tonnes à 4,80%, contenant 12,1 milliards de livres de cuivre. Avec une teneur de coupure plus élevée, 3%, les ressources indiquées ont été estimées au total à 66 millions de tonnes à une teneur de 6,59% de cuivre, contenant 9,6 milliards de livres de cuivre.

En outre, les ressources inférées ont été estimées à 101 millions de tonnes à une teneur de 2,74% de cuivre, contenant 6,1 milliards de livres de cuivre à une teneur de coupure de 1%. Lorsque la teneur de coupure est augmentée à 3%, le total de ressources inférées est de 27 millions de tonnes à 5,26% de cuivre, contenant 3,2 milliards de livres de cuivre.

« Avec la ressource initiale désormais établie, nous évaluons les options techniques et d’infrastructure pour faire avancer rapidement le développement des ressources de cuivre de haute qualité et près de la surface à Kakula. […] Etant donné que les teneurs en cuivre à Kakula sont significativement plus élevées que les teneurs moyennes trouvées ailleurs à Kamoa, nous sommes très confiants que faire rapidement avancer le développement aura un impact profond et positif sur l’économie de l’ensemble du projet Kamoa-Kakula », commente Robert Friedland, président exécutif de la société.

Octobre 2016 : Kamoa-Kakula est le plus grand projet de cuivre d’Afrique

Wood Mackenzie, groupe de conseil et de recherche britannique, établit, suite à une étude, le projet Kamoa-Kakula (ex Kamoa) comme la plus importante découverte de cuivre jamais réalisée dans l’histoire de l’exploitation minière en Afrique. Selon la même étude, le projet figure parmi les dix plus grands gisements de cuivre au monde, confirmant les précédentes déclarations de la compagnie quant à son exceptionnel potentiel. Ce changement de statut est dû à la déclaration de ressource vierge du gisement Kakula, qui a considérablement augmenté le potentiel du projet.

21 novembre 2016 : L’Etat augmente à 20% sa participation dans le projet



Ivanhoe Mines, Zijin Mining signent une convention qui cède à l’Etat congolais une participation supplémentaire de 15% dans le projet de cuivre Kamoa-Kakula. L’accord, fruit de quatre années de négociations, permet au gouvernement de détenir 20% de participation dans le projet, Ivanhoe et Zijin détenant chacun une participation indirecte de 39,6%, et Crystal River, une participation indirecte de 0,8%.



En échange, le gouvernement accepte de payer à Kamoa Holding (filiale gérant le projet), une somme nominale en espèces et a donné un certain nombre de garanties pour le projet. Au nombre de ces garanties, on peut noter que le gouvernement a réaffirmé les titres miniers du projet et assuré qu’il ne sera assujetti à aucune taxe, ni à aucun droit, autres que ceux qui sont requis par les dispositions légales et réglementaires pendant sa durée de vie.





«C’est un événement important dans l’histoire pour le peuple de la République démocratique du Congo, a déclaré M. Friedland. Nous sommes maintenant unis en tant que partenaires déterminés à collaborer étroitement pour atteindre notre objectif commun, celui de veiller à ce que les grandes découvertes de cuivre que nous avons faites à Kamoa et Kakula, au cours des huit dernières années, soient mises en valeur efficacement, rapidement et d'une manière prévisible afin de créer un projet minier d’envergure mondiale et durable, pendant plusieurs générations.», déclare Robert Friedland, président exécutif d’Ivanhoe.

13 décembre 2016 : les résultats de la première évaluation économique du projet Kamoa-Kakula sont positifs

Ivanhoe Mines publie les résultats «positifs» d’une évaluation économique préliminaire (PEA) pour le projet Kamoa-Kakula, qui a étudié deux options initiales de développement. Selon la première option, le projet sera initialement développé en une seule mine de 4 millions de tonnes par an (Mtpa) portant sur le gisement Kakula, tandis que la deuxième option penche pour la construction de deux mines de 8 Mtpa portant à la fois sur le gisement Kakula et le gisement Kansoko à Kamoa.

Pour la première option, la PEA prévoit une production annuelle de 216 000 tonnes de cuivre à un coût de 0,37$/Ib sur une durée de 10 ans avec un pic de production de 262 000 t à la troisième année.

L’investissement nécessaire avant l’entrée en production a été estimé à 1 milliard $, la valeur actuelle nette (VAN) après impôt à 3,7 milliards $ à un taux d’escompte de 8%. Cette VAN, soulignons-le, représente une augmentation de 272% par rapport à la VAN du projet Kamoa rapportée par une étude de préfaisabilité réalisée en mars 2016. Le taux de rentabilité interne (TRI) a, quant à lui, été estimé à 38%, soit plus du double du TRI de mars 2016.

Pour l’option alternative de 8Mtpa, la PEA a évalué l’investissement nécessaire à 1 milliard $ pour soutenir une production annuelle de 292 000 tonnes de cuivre à 0,42/Ib. La durée du projet devrait être de 10 ans avec un pic de production de 370 000 tonnes à la septième année.

Toutefois, la compagnie souligne qu’elle est en train d’examiner une nouvelle option qui contrairement à la deuxième, consistera en la construction d’une unique mine de 8 millions de tonnes par an pour obtenir les mêmes taux de production et des projets d’expansion de 12 Mtpa et 16 Mtpa respectivement à Kakula et Kansoko. Les résultats de l’étude de cette option, qui devrait être plus rentable, seront publiés au premier trimestre 2017.

17 mai 2017 : Ivanhoe revoit à la hausse la ressource minérale de Kamoa-Kakula

Ivanhoe réévalue la ressource minérale du gisement Kakula, et estime désormais les ressources indiquées à 116 millions de tonnes titrant 6,09% de cuivre et les ressources inférées à 12 millions de tonnes titrant 4,45% de cuivre.





Avec les nouvelles estimations, le grand projet Kamoa-Kakula voit aussi son potentiel minéral augmenter. Il hébergerait ainsi 1 milliard de tonnes de ressources indiquées contenant 3,02% de cuivre et 191 millions de tonnes de ressources inférées contenant 2,37% de cuivre.

Commentant la nouvelle, Lars-Eric Johansson, le CEO de la compagnie a indiqué que «le développement rapide de la mine Kakula aura un impact profond et positif sur l’économie du grand projet Kamoa-Kakula» et que le gisement «dispose à lui seul de ressources suffisantes, titrant 6% de cuivre ou plus, pour soutenir une exploitation de 20 ans à un taux annuel de 6 millions de tonnes ».

08 janvier 2018 : Ivanhoe modernise une centrale hydroélectrique pour approvisionner Kamoa-Kakula en électricité

Ivanhoe annonce qu’elle a triplé à 32 MW la capacité de production de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, devant fournir de l’électricité au projet Kamoa-Kakula. Cela fait partie d’un projet de modernisation qui, à terme, permettrait à la centrale de disposer d’une capacité de 71 MW.

Selon le président exécutif Robert Friedland, le choix de l’hydroélectricité comme solution énergétique pour le développement du projet s’explique par «ses vertus propre et renouvelables». Il s’inscrit dans la volonté de la compagnie de réduire son impact sur l’environnement et de produire «le cuivre dont le monde a besoin».

Aujourd’hui : les travaux continuent et l’espoir est permis, si…

Aujourd’hui, les travaux d’Ivanhoe et Zijin Mining sur le projet Kamoa-Kakula continuent de progresser. Certes, la concrétisation du grand rêve que représenterait l’entrée en production de la mine est encore loin, mais vu le rythme de progression observé jusque-là, l’espoir est permis. Les prochaines étapes pour les partenaires du projet comprennent la réalisation des études de préfaisabilité et de faisabilité, l’obtention des approbations réglementaires pour le développement (incluant l’autorisation environnementale, les permis d’exploitation), la conclusion d’accords de financement et la prise d’une décision d’exploitation.

Le programme est alléchant, et la route encore bien longue. Si tout évolue normalement jusque-là, il faudra compter avec l’environnement minier en RDC dont le projet d’adoption d’un nouveau code minier pourrait bien ralentir les opérations à Kamoa-Kakula. Intervenant en marge de l’African Mining Indaba, une conférence internationale sur l’investissement dans le secteur minier s’étant tenue au Cap (Afrique du Sud) début février, le président d’Ivanhoe Robert Friedland est revenu sur ce projet de révision de la charte minière. Il a déclaré que «pour le moment ce n’est pas encore une loi» et que sa compagnie, comme tous ses pairs, espère que le gouvernement «respecte et protège» l’esprit du code minier actuel. Toutefois, il n’a pas exclu la possibilité d’une action unifiée de l’industrie minière si les changements proposés sont adoptés, tournure qui affectera ses opérations dans le pays, en l’occurrence Kamoa-Kakula et la mine Kipushi.

Chronologie réalisée par Louis-Nino Kansoun