La COP 26 reportée en raison du covid-19

(Agence Ecofin) - La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), initialement prévue pour se tenir à Glasgow, en Ecosse, en novembre 2020 vient d’être reportée en raison du covid-19. « Le monde est actuellement confronté à un défi mondial sans précédent et les pays concentrent à juste titre leurs efforts sur le sauvetage de vies et la lutte contre le covid-19. C’est pourquoi nous avons décidé de reprogrammer la COP 26 », a affirmé Alok Sharma (photo), le président désigné de la COP 26.

Une date ultérieure sera déterminée en 2021 pour la tenue d’une conférence organisée par le Royaume-Uni en partenariat avec l’Italie. Selon la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), cette reprogrammation permettra à toutes les parties de se concentrer sur les questions à débattre, mais également de disposer de plus de temps pour les préparatifs nécessaires à la réussite de la conférence.

« Reporter la COP 26 est la bonne chose à faire. La priorité, c'est la santé publique. La présidence britannique de la COP et tous les gouvernements devraient profiter de cette période pour concevoir des plans de sortie de crise visant la résilience et intégrant le climat, la biodiversité, le développement et la justice sociale. Cette crise montre que la coopération et la solidarité internationale sont essentielles pour protéger le bien-être et la stabilité dans le monde. La COP 26, l'année prochaine, sera l'occasion de revitaliser la coopération au niveau mondial », a affirmé Laurence Tubiana, la directrice générale de la Fondation européenne pour le climat.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

26/03/2020 - Covid-19 : une épine pour les négociations, voire le financement climatique