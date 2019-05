Zimbabwe: le magnat sud-africain des mines, Mzi Khumalo, réclame 132 millions $ à la Banque centrale

(Agence Ecofin) - Metallon Corporation, une société minière appartenant au magnat des affaires sud-africain, Mzi Khumalo (photo), a annoncé, dans un communiqué publié le 19 mai, qu’elle allait engager des poursuites judiciaires contre la Banque centrale du Zimbabwe pour réclamer le paiement de 132 millions de dollars représentant le prix de livraisons d’or à Fidelity Printers and Refiners, une entité qui dépend de l’institut d’émission zimbabwéen.

Au Zimbabwe, la loi oblige les compagnies aurifères à vendre leur production à Fidelity Printers and Refiners. Cette dernière achète habituellement l’or en dollars américains puis l'exporte.

Depuis 2016, Fidelity Printers and Refiners s’est cependant trouvée incapable de payer les sociétés aurifères en dollars américains, en raison de la pénurie de billets verts dans le pays. Conséquence : Fidelity Printers and Refiners a payé leurs livraisons d’or en RTGS, une monnaie locale issue de la fusion dollar électronique et des obligations de substitution zimbabwéennes. Or, la valeur du RTGS, appelé également zollar, s’est effondrée par rapport au dollar américain, entraînant un manque à gagner de 132 millions de dollars pour Metallon Corporation, selon le communiqué de la compagnie.

Metallon Corporation a fait savoir, dans ce cadre, qu’elle prévoit d'intenter une action en justice, éventuellement dans un pays autre que le Zimbabwe, si elle ne reçoit pas de réponse satisfaisante de la Banque centrale, d’ici 60 jours.

La Banque centrale a cependant nié avoir des arriérés de paiement avec Metallon Corporation qui exploite quatre mines au Zimbabwe. Basée à Londres, cette compagnie a été fondée en 2002 lorsque Mzi Khumalo a acquis les avoirs du groupe minier britannique Lonmin, au Zimbabwe, pour 15,5 millions de dollars.

