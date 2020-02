(Agence Ecofin) - Standard Chartered Bank a annoncé qu’elle consacrera 75 milliards $ d’ici 2024, en soutien à ses clients dans la transition vers une économie bas carbone.

Un montant de 40 milliards $ sera consacré au financement des infrastructures de développement durable. 35 milliards $ iront au profit de projets d’énergie renouvelable et de technologies propres.

En plus de ces financements, la banque s’est également engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. L’institution présente dans plus de 60 pays à travers le monde, pense y arriver en ayant recours aux énergies renouvelables et aux technologies d’efficacité énergétique.

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons pris une série d’engagements qui visent tous à soutenir l’Accord de Paris sur le climat et la transition vers une économie plus propre, plus verte et plus juste. Nous savons que les investissements requis pour cette transition ne peuvent pas être fournis par les gouvernements et les ONG tout seuls. Il est donc crucial que les investisseurs s’impliquent également dans le développement durable », a affirmé Tracey McDermott, la directrice des affaires commerciales de l’institution financière.

Gwladys Johnson Akinocho

