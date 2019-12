Finance climat : Goldman Sachs s’engage à investir 750 milliards $ au cours de la prochaine décennie

(Agence Ecofin) - La banque Goldman Sachs a annoncé le week-end dernier, qu’elle entend investir 750 milliards $ dans la lutte contre le réchauffement climatique au cours de la décennie à venir. Elle s’engage ainsi à accompagner ses clients dans la marche vers la durabilité en finançant les projets de développement durable entrant dans le cadre de la transition climatique et favorisant une croissance inclusive pour les personnes défavorisées.

Dans un communiqué émis à cet effet, la banque a fait savoir que des milliards de dollars seraient consacrés à cinq domaines du développement durable afin d’assister les entreprises dans la transition climatique. Ce sont : l’énergie, le transport, l’alimentation et l’agriculture, les déchets solides et matériaux ainsi que les systèmes économiques.

En ce qui concerne la croissance inclusive, les financements seront consacrés aux efforts faits pour la mise en place de soins de santé accessibles et novateurs, une plus grande inclusion financière, une éducation accessible et abordable ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des communautés.

« Ce n’est pas seulement l’urgence du besoin d’action qui nous a poussés à agir, mais également une solide analyse de rentabilisation des investissements. Cela me donne de l’espoir que nous pouvons y arriver et la conviction que les institutions financières peuvent jouer un rôle primordial », a affirmé David Solomon (photo), le directeur exécutif de Goldman Sachs.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

29/10/2019 - L'américain Goldman Sachs réalise un investissement en fonds propres de 23,7 millions $ dans une petite société kényane

28/10/2019 - Finance climat : pari tenu pour le Fonds vert pour le climat qui s’est reconstitué un capital de 9,8 milliards $