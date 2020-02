Mozambique : le FIDA alloue 42 millions $ au renforcement de la résilience climatique de 902 500 fermiers

(Agence Ecofin) - Le Fonds international des Nations unies pour le développement agricole (FIDA) a annoncé son support à un programme visant l’amélioration de la résilience de 902 500 fermiers mozambicains au changement climatique. Ce support ira spécifiquement au PROCAVA, un programme de développement de la chaîne de valeur agricole.

Le programme d’une valeur de 72,5 millions $ s’adresse à des bénéficiaires constitués à 50 % de femmes et à 25 % de jeunes. Son objectif est de mettre en place des infrastructures d’irrigation et des technologies permettant la culture de certains produits agricoles sensibles au changement climatique tels que les légumes, le manioc, etc. Ces infrastructures et ces technologies serviront également à une meilleure gestion du bétail et de la volaille par les fermiers.

L’appui du FIDA s’élève à 8,4 millions $ de prêt et une subvention de 33,6 millions $. Le programme bénéficie d’un apport gouvernemental de 4,9 millions $ et d’une contribution de 5,6 millions $ des bénéficiaires eux-mêmes.

Rappelons que le Mozambique est particulièrement vulnérable au changement climatique. 70 % de sa population vit en effet en zone rurale et est dépendante des activités agropastorales.

Gwladys Johnson Akinocho

