Nigeria : le gouvernement ambitionne de lever 68 millions $ via une troisième émission de green bond

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le gouvernement envisage d’émettre une troisième tranche d’obligations vertes. L’opération permettra de lever jusqu’à 25 milliards de nairas (plus de 68 millions $) pour financer des projets verts.

Les projets éligibles à ce nouveau financement seront ceux relatifs à l’énergie renouvelable, au reboisement et au transport écologique. « La première tranche de green bond s'élevait à environ 10 milliards de nairas, la deuxième à 15 milliards de nairas et la troisième à 25 milliards de nairas. Nous voulons entreprendre plus de projets environnementaux qui nous permettront de faire face aux problèmes climatiques », a affirmé Mohammad Mahmood Abubakar (photo), le ministre nigérian de l’Environnement.

Selon lui, l’agriculture écologique fera partie des projets soutenus par cette troisième émission de green bond, une preuve de l’engagement du gouvernement nigérian à participer activement à l’action climatique.

« Les projets verts sont ce dont nous avons besoin aujourd'hui en raison des problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés. Nous devons changer notre environnement par la gestion des déchets solides, transformer les déchets en richesse et en ressources. Ce sont ces types de projets que nous financerons avec les obligations vertes », a affirmé M. Abubakar.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

18/06/2019 - Nigeria : la 2ème émission d’obligations vertes souveraines sursouscrite à hauteur de 220%