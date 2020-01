Afrique australe : la DBSA soutient 63 projets dans la mobilisation de financement climatique

(Agence Ecofin) - La Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) accompagne une soixantaine de projets dans la mobilisation de financement climatique. C’est ce qu’a affirmé Olympus Manthata, le directeur de la section finance climat de l’institution.

Au total, ce sont 63 projets qui bénéficient actuellement de l’accompagnement de la DBSA pour mobiliser les ressources financières nécessaires à leur mise en œuvre. Il s’agit de huit projets de développement, 16 projets de recherches et développement et 31 projets d’investissements qui sont soutenus dans le cadre de facilités vertes et de programmes administrés par l’organisation.

La DBSA a également l’accréditation du Fonds vert pour le climat (GCF) permettant ainsi le financement de 4 projets. Elle a par ailleurs permis à 4 autres projets d’accéder aux financements du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Outre ces projets déjà validés, six autres initiatives sont en préparation pour être soumises au GCF et 3 sont en phase finale d’approbation auprès du FEM.

« Nous avons développé une feuille de route climatique qui nous permet de mettre en place une transition progressive vers un portefeuille plus écologique sur une durée raisonnable afin de fournir une réponse responsable, mesurable et cohérente au changement climatique. Nos initiatives de financement climatique incluent la gestion d’un certain nombre de facilités et de programmes visant à promouvoir une économie plus verte, un développement durable et une transition juste vers une économie à faible émission de carbone », a affirmé M. Manthata.

Gwladys Johnson Akinocho

