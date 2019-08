Afrique australe : 56 millions $ alloués par le Fonds vert pour le climat afin d’accroître la finance verte

(Agence Ecofin) - La Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) a signé, avec le Fonds vert pour le climat (GCF), un accord visant l’accélération des investissements en faveur du climat et la levée des barrières de marché.

Selon l’accord, le fonds investira 56 millions $ dans la Facilité climat de la DBSA. Celle-ci financera des projets climatiques dans les pays de la région tels que l’Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho et l’Eswatini. Lorsque le programme fera ses preuves, il pourra par la suite être reproduit dans d’autres régions du continent.

Ce faisant, le Fonds vert pour le climat espère abattre les barrières à la finance verte en fournissant des outils de rehaussement de crédit tels que les tranches de crédits subordonnés ou l’amélioration du caractère banquable des projets afin de leur permettre de mobiliser plus de financement.

« Le changement climatique est l’une des menaces les plus sévères et grandissantes qui affectent les économies, les ressources naturelles, les modes de vie et la stabilité sociale de l’Afrique. La signature de cet accord est un pas important dans nos efforts pour faire face au changement climatique et pour contribuer à un développement résilient au réchauffement climatique dans la région australe de l’Afrique », a affirmé Patrick Dlamini (photo), le directeur exécutif de la DBSA.

Gwladys Johnson Akinocho

