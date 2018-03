Kenya : 77 millions $ d’actifs illégalement acquis, récupérés par la commission d'éthique et de lutte contre la corruption

(Agence Ecofin) - La Commission d'éthique et de lutte contre la corruption (EACC) du Kenya a récupéré des actifs, des biens immobiliers et des sommes d’argent s'élevant à plus de 7,8 milliards de shillings (environ 77 millions $), au cours de l'exercice 2016/2017, a déclaré récemment son président, Halakhe Waqo (photo).

Cette opération a été réalisée à la suite de 32 enquêtes menées par l’EACC sur les actifs publics, y compris les terrains publics, les propriétés du gouvernement et les sommes d’argent acquises illégalement au cours de cette période.

Selon son rapport annuel pour l'exercice 2016/2017, la Commission a reçu et analysé un total de 8 044 rapports, dont 3 818 ont été reçus au siège de l'EACC, 2 782 dans des bureaux régionaux et 1 444 dans différents centres.

Par ailleurs, Halakhe Waqo a déclaré qu’une enquête menée par la Commission a montré que les niveaux perçus de corruption dans le pays, ont augmenté de 5,4% à 79,3% par rapport à l'année précédente.

En 2017, le Kenya a occupé la 143ème place sur 180 dans le classement concernant l’indice de perception de la corruption, réalisé par l’ONG Transparency International. Dans le classement précédent, c’est-à-dire en 2015, le pays occupait le 145ème rang.

Lire aussi:

22/02/2018 - Corruption : Transparency International dresse un tableau sombre pour l’Afrique