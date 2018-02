Corruption : Transparency International dresse un tableau sombre pour l’Afrique

(Agence Ecofin) - Transparency International a rendu publique le 21 février, l’édition 2017 de son rapport annuel sur la corruption dans le monde. Le document qui établit cette année, le classement de 180 Etats, selon leurs niveaux perçus de corruption dans le secteur public, met en avant les rapports qui existent entre les niveaux de corruption, la défense des libertés de journalistes, et l’engagement de la société́ civile.

Si la grande majorité des pays n’a réalisé que « peu ou pas de progrès » pour mettre fin à la corruption, l’étude de l’ONG révèle également que les pays dont les niveaux de protection des journalistes et des organisations non gouvernementales sont les plus faibles, sont aussi ceux où les taux de corruption sont les plus élevés. « Chaque semaine, un journaliste est tué dans un pays hautement corrompu… tous les journalistes tués depuis 2012 l’ont été dans des pays corrompus.», constate Transparency International.

Cette année, l’Indice de perception de la corruption dans le monde (IPC) montre que plus des deux tiers des pays ont un score inférieur à la moyenne (50) ; le score moyen s’étant établi à 43. Une tendance générale observée depuis quelques années dans l’ensemble des pays à l’exception de quelques-uns notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Royaume-Uni, précise le document.

Les régions les moins performantes sont l’Afrique subsaharienne (score moyen 32), l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (score moyen 34).

Dans le classement mondial, la Nouvelle-Zélande et le Danemark continuent de se partager les premières loges, suivis de la Finlande, la Norvège et la Suisse qui ferme le top 5.

Dans l’Union Africaine, la palme d’or est décernée au Botswana (34e mondial) avec 61 au score. Suivent les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda et la Namibie.

Au bas du classement, les deux Soudan et la Somalie sont, les pays les plus corrompus du monde en compagnie de la Syrie, de l’Afghanistan et du Yémen. La Somalie traine à la dernière place du classement mondial.

Les grandes enjambées

Comparées à l’édition précédente, les meilleures performances viennent de la Gambie qui gagne 16 places, la Tanzanie (+13) et du Bénin (+10). Le Maroc et le Lesotho ayant récupéré chacun 9 places, complètent le top 5 des meilleures percées par rapport à l’édition 2016.

Le Gabon (-16), le Nigéria (-12) ainsi que le Ghana (-11) perdent quant à eux, du terrain. Toutefois, avec 11 places cédées, le Ghana est logé à la 13e place du classement africain derrière la Tunisie.

Ci-dessous le classement selon l’indice de perception de la corruption (IPC) 2017, Union africaine

Rang africain Pays Score 2017 Rang mondial 1. Botswana 61 34 2. Seychelles 60 36 3. Cap Vert 55 48 4. Rwanda 55 48 5. Namibie 51 53 6. Maurice 50 54 7. Sao Tomé-et-Principe 46 64 8. Sénégal 45 66 9. Afrique du Sud 43 71 10. Burkina Faso 42 74 11. Lesotho 42 74 12. Tunisie 42 74 13. Ghana 40 81 14. Maroc 40 81 15. Bénin 39 85 16. Swaziland 39 85 17. Zambie 37 96 18. Côte D’Ivoire 36 103 19. Tanzanie 36 103 20. Ethiopie 35 107 21. Algérie 33 112 22. Niger 33 112 23. Egypte 32 117 24. Gabon 32 117 25. Togo 32 117 26. Djibouti 31 122 27. Liberia 31 122 28. Malawi 31 122 29. Mali 31 122 30. Gambie 30 130 31. Sierra Leone 30 130 32. Kenya 28 143 33. Mauritanie 28 143 34. Comores 27 148 35. Guinée 27 148 36. Nigeria 27 148 37. Uganda 26 151 38. Cameroun 25 153 39. Mozambique 25 153 40. Madagascar 24 155 41. République centrafricaine 23 156 42. Burundi 22 157 43. Zimbabwe 22 157 44. Congo 21 161 45. RDC 21 161 46. Tchad 20 165 47. Erythrée 20 165 48. Angola 19 167 49. Guinée équatoriale 17 171 50. Guinée Bissau 17 171 51. Libye 17 171 52. Soudan 16 175 53. Soudan du Sud 12 179 54. Somalie 9 180

Fiacre E. Kakpo