Les USA annoncent un allègement des sanctions contre Huawei

(Agence Ecofin) - Le 29 juin 2019, le président américain Donald Trump (photo) a fait chuter d’un cran la tension entre son pays et la Chine. Au cours de sa visite de travail en Chine, le week-end dernier, il a annoncé un allègement des sanctions américaines contre le groupe technologique chinois Huawei.

La société qui avait été mise sur liste noire par le gouvernement américain et privée de toutes relations commerciales avec des entreprises US, en mai dernier, devrait à nouveau accéder aux produits et solutions technologiques qui ne posent pas « de grands problèmes de sécurité nationale », a souligné le président américain.

Pour le moment, les modalités de l’assouplissement annoncé des sanctions contre Huawei n’ont pas encore été divulguées. Donald Trump a fait savoir qu’il voulait clarifier cette situation dans les prochaines semaines, reconnaissant d’ailleurs que la situation avec Huawei est « compliquée ». En attendant des décisions concrètes de l’exécutif américain, le département du Commerce maintient Huawei sur liste noire.

De son côté, l’entreprise chinoise n’a pas vraiment accueilli l’annonce américaine avec beaucoup enthousiasme. Un des porte-parole du groupe chinois s’est contenté d’indiquer : « nous prenons acte des propos du président Trump, ce week-end, concernant Huawei et n'avons rien à ajouter à cette heure ».

La volte-face des USA, si elle se concrétise, désamorcera certes la crise traversée par Huawei, mais n’y mettra pas fin sans conséquence. Ren Zhengfei, le fondateur et président-directeur général du groupe, estime actuellement les pertes de la compagnie à 30 milliards de dollars US sur 2 ans.

