Déclaration de Huawei suite à la décision de Trump d’interdire aux entreprises américaines d’utiliser ses équipements

(HUAWEI ) - Le président américain Donald Trump a publié un décret présidentiel qui - bien que Huawei ne soit pas mentionné nommément - vise à interdire les entreprises américaines d'utiliser les équipements de télécommunications fabriqués par Huawei.

Huawei est le leader incontestable dans le domaine de la 5G. Nous sommes prêts et disposés à collaborer avec le gouvernement américain pour trouver des mesures efficaces visant à garantir la sécurité des produits. Le fait d'interdire à Huawei d'opérer aux États-Unis ne rendra pas les États-Unis plus sûrs ou plus forts. Cela va seulement réduire les États-Unis à des alternatives de qualité inférieure et plus coûteuses qui entraîneront des retards dans le déploiement de la 5G et finiront par nuire aux intérêts des entreprises et des consommateurs américains. En outre, des restrictions déraisonnables porteront atteinte aux droits de Huawei et soulèveront d'autres questions juridiques plus graves.

De plus, le département américain du Commerce a annoncé qu'il ajoutera Huawei Technologies Co. et ses sociétés affiliées à sa liste dénommée "Liste des entités", une mesure visant à interdire à Huawei d'acheter des pièces et composants électroniques auprès des sociétés américaines sans les licences approuvées par le gouvernement.

Huawei s'oppose à la décision prise par le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du département américain du Commerce. Cette décision n'est dans l'intérêt de personne. Il causera un préjudice économique important aux entreprises américaines avec lesquelles Huawei opère, affectera plusieurs dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis et perturbera la collaboration et la confiance mutuelle qui existent actuellement au niveau de la supply chain internationale.

Huawei cherchera immédiatement des recours et trouvera une solution à cette affaire. Huawei s’efforcera également d'atténuer de façon proactive les répercussions de cet incident.