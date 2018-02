le-zimbabwe-veut-traiter-et-valoriser-ses-diamants-au-botswana

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe et le Botswana sont sur le point de signer un accord pour le traitement et la valorisation des diamants du premier par la Diamond Trading Company (DTC), une coentreprise du second avec le groupe De Beers.

Selon The Herald, les négociations ont commencé depuis plusieurs mois et ont beaucoup évolué lors de la visite d’Etat du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa à son homologue botswanais Ian Khama, la semaine dernière.

L’accord qui sera bientôt signé, verra apprend-on, le Zimbabwe expédier ses diamants au Botswana pour traitement, nettoyage et polissage avant que les gemmes ne soient placées sur le marché. Il est prévu que l’expertise et l’expérience de DTC Botswana, reconnu comme le centre de tri et de valorisation de diamant le plus sophistiqué au monde, aide le Zimbabwe à accroître la valeur de ses pierres vendues actuellement à 50 $/carat alors qu’elles ont le potentiel pour un meilleur prix.

Winston Chitando (photo), ministre zimbabwéen des mines a indiqué que la première expédition de diamants au Botswana devrait avoir lieu dans les trois prochains mois. «Au plus tard, en juin, nous aurons nos diamants au Botswana. Nous avons chargé les procureurs généraux des deux pays d'examiner les processus juridiques.», a-t-il déclaré.

Louis-Nino Kansoun