Selon un juge londonien, l’Angleterre n’est pas compétente pour statuer sur l’affaire OPL 245

(Agence Ecofin) - Vendredi, Shell et Eni ont obtenu le rejet en incompétence de la justice anglaise, concernant l’affaire OPL 245, un scandale de corruption relatif au plus grand bloc pétrolier inexploré du Nigéria. La justice nigériane avait saisi le tribunal londonien sur le principe de la double nationalité de Shell et parce que l’affaire a des ramifications qui s’étalent jusque dans la nation constitutive du Royaume-Uni.

Selon le juge, « l’Angleterre n’est pas compétente pour juger l’affaire, car elle implique les mêmes faits essentiels qu’une affaire pénale italienne distincte ». Pour rappel, la justice italienne a églament été saisie à cause de la nationalité d’Eni et pour les mêmes raisons évoquées plus haut. Les tribunaux milanais ont ouvert une enquête et ont lancé des poursuites à l’endroit de plusieurs personnes impliquées, dont l’ancien ministre nigérian du Pétrole, Dan Etete.

Les États-Unis ont déjà blanchi les deux compagnies. Pour World Oil, cette décision est une victoire pour les compagnies pétrolières qui n’ont cessé de clamer leur innocence.

Les responsables d’Eni et Shell avaient versé plus d’un milliard de dollars de pots-de-vin à des responsables nigérians pour obtenir le contrôle du bloc qui abrite plus de 40 milliards de barils non exploités. Le gouvernement nigérian affirme que Shell et Eni sont en partie responsables du comportement des fonctionnaires nigérians qui ont utilisé le paiement à des fins d’enrichissement personnel. Il a ajouté que l’affaire pénale italienne a une base juridique complètement distincte de l’affaire civile britannique et qu’il interjettera appel.

Olivier de Souza

Lire aussi :

22/03/2019 - OPL 245 ou l’histoire du plus gros scandale de corruption dans le secteur pétrolier nigérian