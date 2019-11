Algérie se dote d’une Agence nationale pour le développement de la numérisation qui entrera en service d’ici la fin d’année

(Agence Ecofin) - Salah-Eddine Dahmoune – le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire – a déclaré que l'Agence nationale pour le développement de la numérisation entrera en service avant la fin de l'année.

Lors de la cérémonie de clôture des travaux de la Conférence internationale sur l'appui des start-up dans les domaines du service public, le 16 novembre 2019, le ministre a affirmé que la création de l’Agence, intervenue le 7 novembre via un projet de décret présidentiel adopté en Conseil des ministres, fait suite aux instructions du Premier ministre au gouvernement de réunir toutes les conditions indispensables à sa mise en oeuvre.

Cette nouvelle administration publique est l’organe à qui il sera confié la transformation numérique du pays. C’est elle qui sera chargée d’unifier les visions et de mettre en place une stratégie nationale unifiée et globale dans le numérique et les TIC, d’assurer le suivi et la mise en oeuvre de cette stratégie, de dynamiser l’activité économique dans les domaines de l’innovation.

L’Agence vient « couronner les efforts consentis et constitue une grande chance pour l’Algérie de concrétiser une dynamique visant se développer dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans tous les secteurs et instances, avec le même niveau et suivant la même cadence, permettant ainsi d’ancrer cette culture devenue impérative et source de création des richesses et d’emploi », selon le Premier ministre Noureddine Bedoui.

