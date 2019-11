Algérie Télécom Europe sera officiellement inaugurée d’ici la fin du mois

(Agence Ecofin) - D’ici fin novembre 2019, Algérie Télécom Europe (ATE), filiale de l’opérateur historique des télécommunications Algérie Télécom, sera officiellement inaugurée. La succursale est basée à Valence en Espagne, selon le site algérien d’informations Bourse-dz. En avril 2016, Imane Houda Feraoun, la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la Communication, a indiqué qu’ATE se chargera « de la vente des capacités data pour les besoins nationaux dans un premier temps, et de l’exportation de nos produits à l’international ».

Les capacités data que commercialisera ATE seront celles issues du câble sous-marin de fibre optique Orval, qui relie l’Algérie à l’Espagne. L’infrastructure télécoms – dotée d’une capacité de conception maximale de 20 térabits par seconde, longue de 560 km et déjà déployée entre les deux pays – entrera en phase de tests dans quelques jours afin de synchroniser les équipements d’ATE avec ceux d’Algérie Télécom.

Le système sous-marin de fibre optique Orval a été conçu et fabriqué par Alcatel-Lucent. Il est une composante essentielle du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec), mis en place par le gouvernement algérien afin de renforcer les communications internationales et améliorer la capacité du pays à faire face aux catastrophes naturelles.

Avec la mise en fonction officielle d’ATE, Algérie Telecom devrait enregistrer des revenus financiers supplémentaires au cours des prochaines années.

