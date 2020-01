Les pays de la CEEAC recherchent 2,5 milliards d’euros pour financer 3 projets d’infrastructures de transport majeurs

(Agence Ecofin) - Les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) prennent la pleine mesure de la nécessité d’un réseau de transports plus moderne. Brazzaville abritera, le 19 mars 2020, une table ronde dans l’optique de financer 3 projets d’infrastructures de transport phares, subdivisés en 12 sous-projets qui devront être réalisés entre 2020 et 2029.

C’est à l’initiative des gouvernements de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République du Tchad, indique un communiqué du secrétariat général de la CEEAC.

Organisée avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD), cette table ronde vise à mobiliser 2,5 milliards d’euros pour une première phase d’investissements prioritaires (PIP 2020-2024) afin de poursuivre les efforts fournis par les pays membres de la sous-région, véritable carrefour des principaux échanges commerciaux du continent, pour développer les routes et les transports, poursuit le communiqué.

Afin d’accélérer l’intégration régionale en zone CEEAC, les organisateurs ont ciblé 3 projets d’infrastructures phares qu’ils présenteront aux bailleurs à Brazzaville, en mars prochain.

Parmi ces projets figurent la construction du pont route-rail entre Kinshasa (RDC) et Brazzaville (Congo), la construction et la réhabilitation de la route Ouesso – Bangui – N’Djamena, maillon manquant du corridor routier transafricain Pointe-Noire – Brazzaville – Ouesso – Bangui – N'Djamena ; ainsi que des travaux d’aménagement fluvial, de mise à niveau de ports existants, de construction de nouveaux ports et d’aménagement de points d’accostage sur le fleuve Oubangui et ses affluents.

Malgré d’importants progrès enregistrés ces dernières années, l’Afrique centrale arrive toujours grande dernière au classement des pays africains les mieux équipés en infrastructures routières (à peine 8 % du réseau routier total), constate la CEEAC. Même résultat en ce qui concerne le bitumage des routes : seulement 2,2 % des axes routiers sont goudronnés dans la sous-région.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

La CEMAC recherche 2 820 milliards FCFA pour financer ses 12 projets prioritaires dont 2 ports à sec et 6 routes transnationales