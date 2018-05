Botswana : des négociations pour renouveler le partenariat avec De Beers…

(Agence Ecofin) - Le Botswana souhaite conclure avec De Beers un nouveau «pacte» de vente à long terme de diamants alors que l’accord actuel de 10 ans, expire en 2020. C’est ce qu’a déclaré le président Mokgweetsi Masisi (photo) dans une interview accordée lundi à Bloomberg, précisant que le pays espère plus d’emplois et davantage de transformation (taille et polissage) locale de diamants.

Masisi a indiqué que les préparatifs de pourparlers sont à un stade avancé, mais a refusé de donner des détails sur la proposition du gouvernement, affirmant qu’il ne voulait pas «porter préjudice aux négociations».

«Nous avons une relation merveilleuse avec De Beers et nous voulons que cette relation soit encore plus consolidée. Il y a un moyen de parvenir à un partenariat gagnant-gagnant et c’est ce que nous désirons. […] Le nouvel accord peut différer du précédent, car les circonstances et l'environnement opérationnel ont changé.», a déclaré le président, qui doit se présenter aux élections l’année prochaine.

Le Botswana est le premier producteur de diamants d’Afrique et fait partie des leaders mondiaux. Le pays pèse lourd dans le portefeuille d’actifs de De Beers et un nouvel accord serait crucial pour les deux parties, d’autant plus que de nouveaux projets d’expansion ne pourront pas être rentabilisés avant 2020.

Notons que le partenariat actuel de vente de diamants entre De Beers et l’Etat botswanais, a été conclu au cours du mandat de l’ex-président Seretse Khama. En 2013, l’Etat a créé une compagnie publique, l’Okavango Diamond Company, pour vendre uniquement des diamants produits au Botswana, notamment 15% de la production de Debswana, la coentreprise 50/50 constituée avec De Beers.

Louis-Nino Kansoun

