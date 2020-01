Tchad : le gouvernement a initié la baisse du coût de l’Internet avec l’abolition du droit d’accise de 18 %

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Tchad, a initié la baisse du prix de la data. A travers l’Agence de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), il a demandé aux différents opérateurs de téléphonie mobile de se conformer à la loi de finances 2020, adoptée le 30 décembre 2019, dans laquelle est supprimé le droit d’accise sur l’Internet de 18 %.

Cette mesure qui intervient quelques semaines après la restauration de l’accès à Internet et aux réseaux sociaux, qui a été coupé pendant plus d’un an dans le pays, traduit la volonté du gouvernement de stimuler le développement du pays qui traîne en termes d’usage et d’innovation.

Selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA) qui a toujours milité pour une réforme fiscale des télécoms dans plusieurs pays d’Afrique, la baisse des tarifs est de nature à dynamiser le marché tchadien.

De nouvelles connexions seront suscitées, qui augmenteront l’usage du mobile – outil le plus largement adopté pour l’accès au web – avec un impact sur les revenus des sociétés télécoms et la contribution du marché au produit intérieur brut. Les sociétés télécoms investiront davantage dans le marché qui à long terme créera plus d’emplois directs et indirects.

