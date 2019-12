Le Tchad exonère les pays du G5 Sahel du paiement des frais d’itinérance

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Tchad, réuni en Conseil ordinaire des ministres le 19 décembre 2019, a adopté un projet de décret portant exonération des pays du G5 Sahel du paiement des frais d’itinérance pour les communications électroniques internationales entrantes dans le pays.

D’après le gouvernement, cette décision traduit l’engagement du président Idriss Deby de matérialiser, en ce qui le concerne, la volonté d’inclusion régionale via les télécoms exprimée par tous les chefs d’Etat du G5 Sahel lors du sommet de Niamey au Niger, tenu le 6 février 2018, et adoptée via une résolution lors du Conseil des ministres du 29 octobre 2019.

L’abolition par le Tchad des frais d’itinérance, ou le surcoût de « roaming », pour les appels en provenance de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger offrira une certaine commodité aux populations de ces pays en voyage sur le territoire national. La mesure leur permettra de communiquer au tarif local sans changer de numéro de téléphone.

Au-delà de l’amélioration du trafic télécoms entre les cinq pays, le gouvernement tchadien indique que cette suppression des frais de roaming contribuera aussi à une plus grande intégration des populations de l’espace G5 Sahel, et facilitera les renseignements pour une lutte accrue et plus efficace contre le terrorisme.

