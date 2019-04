L’Egypte prévoit d’emprunter 48 milliards de dollars durant l’exercice 2019-2020  

(Agence Ecofin) - Les besoins d’emprunts de l’Egypte sont estimés à 820,7 milliards de livres (48 milliards USD) au cours de l'exercice 2019-2020 (juillet-juin), ce qui représente une hausse de 26 % par rapport à l'exercice 2018-2019, selon le projet de budget de l’Etat dévoilé le 22 avril.

Les emprunts intérieurs devraient augmenter de 45 % durant le prochain exercice pour s’établir à 725,1 milliards de livres, tandis que les emprunts extérieurs diminueraient de 36 %, à 95,6 milliards de livres.

L'Egypte prévoit d'émettre des bons du Trésor d'une valeur de 435,1 milliards de livres durant l'exercice 2019-2020, contre 350,8 milliards prévus au cours de l'exercice 2018-2019, soit une augmentation de 24 %.

Les émissions d’obligations domestiques devraient, quant à elles, augmenter de 93 % au cours du prochain exercice, à 290,1 milliards de livres.

Le projet de budget de l’Etat pour l'exercice 2019-2020 prévoit aussi l’émission des premières obligations vertes par ce pays d’Afrique du Nord, dont la dette extérieure avait atteint 92,64 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2017-2018.

L’Egypte a lancé en 2016, des réformes destinées à relancer son économie exsangue par les troubles consécutifs à la chute du régime du président Hosni Moubarak en 2011, en contrepartie d’un programme d’aide de 12 milliards de dollars du FMI

Ces réformes, parmi lesquelles figurent une dévaluation sévère de la monnaie nationale, des coupes dans les subventions énergétiques et l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée, ont permis de revigorer les finances publiques du pays et doper la croissance économique, tout en engendrant une montée en flèche de l’inflation et de la pauvreté.

