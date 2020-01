CDC Group annonce un investissement de 27,7 millions $ au profit de MCP III, axé sur les PME à fort potentiel en Afrique

(Agence Ecofin) - CDC Group annonce un investissement de 25 millions d’euros (27,7 millions $) en faveur du troisième fonds d’investissement de Mediterrania, axé sur les PME d’Afrique du Nord et subsaharienne.

L’agence d’investissement étranger du gouvernement britannique précise dans un communiqué que cet engagement permettra à Mediterrania Capital Partners III (MCP III) « d’investir dans des sociétés ayant de fortes marques locales, une clientèle établie, et avec le potentiel de devenir des chefs de file régionaux et de réaliser une croissance de revenus ».

MCP III détient à cette date, cinq sociétés en portefeuille opérant dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Travaux généraux de construction de Casablanca), de la santé (le groupe marocain de cliniques privées Akdital Holding et la firme égyptienne Cairo Scan, spécialisée dans les services d’imagerie médicale), des services financiers (l’institution de mésofinance Cofina) et du commerce général et grande distribution (le tunisien Aziza).

CDC Group s’est engagé à investir au total 2 milliards de livres sterling (2,6 milliards $) au cours des deux prochaines années dans des entreprises africaines. Lors du sommet Afrique-Royaume-Uni qui s’est ouvert lundi à Londres, l’institution britannique a annoncé des engagements de plus de 400 millions $ en faveur d’institutions financières et fonds de private equity opérant en Afrique.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/finance/2001-72963-cdc-group-officialise-son-engagement-de-39-2-millions-au-profit-de-deux-fonds-de-private-equity-ouest-africains

https://www.agenceecofin.com/investissement/1201-53444-mediterrania-capital-partners-annonce-sur-deux-nouveaux-investissement-dans-des-pays-du-maghreb

https://www.agenceecofin.com/finance/2911-71642-le-fonds-mediterrania-capital-iii-realise-son-cinquieme-engagement-dans-un-groupe-de-cliniques-privees-au-maroc