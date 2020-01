CDC Group officialise son engagement de 39,2 millions $ au profit de deux fonds de private equity ouest-africains

(Agence Ecofin) - CDC Group, l’agence d’investissement étranger du gouvernement britannique, a engagé 39,2 millions $ au sein de deux fonds de private equity centrés sur la région ouest-africaine. Verod Fund III et Adiwale Fund I ont respectivement reçu un investissement de 19,2 millions $ et 20 millions $.

Ces ressources serviront au financement de petites et moyennes entreprises (PME) d’Afrique de l’Ouest. Alors que Verod Fund III se concentre sur des entreprises à croissance moyenne en Afrique de l’Ouest anglophone, Adiwale Fund I cible celles francophones, principalement de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et de la Guinée avec des financements compris entre 3 et 10 millions $.

« En Afrique de l'Ouest, les PME sont freinées par le manque d'accès au financement. La CDC s'est engagée à améliorer l'accès au financement de ces entreprises et nous attendons des rendements positifs qui aideront à mobiliser davantage de capitaux sur ces marchés. », a commenté Nick O’Donohoe (photo), directeur général de CDC Group.

Au cours de cette année 2020, la CDC Group prévoit d’investir plus de 1,5 milliard $ dans des entreprises d’Afrique et d’Asie en mettant l’accent sur des projets d’autonomisation des femmes et de lutte contre le changement climatique.

Chamberline Moko