Algérie : le président Tebboune veut voir aboutir l’exploitation du fer de Gara Djebilet « dans les plus brefs délais »

(Agence Ecofin) - Fin mars, l’Algérie a sorti du placard le vieux projet de fer Gara Djebilet, grâce à un protocole d’accord avec un consortium chinois. L’exploitation de ce gisement estimé à 3,5 milliards de tonnes devrait aider à consolider l’industrie sidérurgique et réduire la dépendance à l’égard du pétrole.

En Algérie, les différents acteurs impliqués dans le développement du projet de fer Gara Djebilet sont appelés à accélérer leurs efforts pour lancer la production. C’est l’exhortation faite à nouveau dimanche 3 octobre par le président Abdelmadjid Tebboune (photo) au cours d’une réunion du Conseil des ministres.

Il « a souligné la nécessité de poursuivre les efforts en vue de valoriser les ressources minières dont recèle le pays, mettant l’accent sur l’importance d’entamer, dans les plus brefs délais, l’exploitation effective de la mine de fer de Ghar-Djebilet et du gisement de Zinc et de phosphate de Oued Amizour », apprend-on du communiqué de la présidence relayé par la presse locale.

Notons que cet appel intervient plus de six mois après la signature d’un protocole d’accord avec un consortium chinois en vue de mettre en production le gisement dont les ressources en fer sont estimées à 3,5 milliards de tonnes.

Depuis, deux réunions interministérielles ont notamment eu lieu en août et en septembre entre les responsables des portefeuilles du Transport, des Mines et des Travaux publics. Ces derniers ont pu examiner les différents aspects du projet à la charge de chaque département ministériel, en prélude à une visite du site par une délégation du consortium chinois pour le début des études préalables au développement de Gara Djebilet.

Selon le directeur du projet, Ahmed Ben-Abbès, la coentreprise entre l’Etat algérien et le consortium regroupant China International Water & Electric Corp, Heyday Solar et la société sidérurgique Metallurgical Corp Of China, devrait être formée au cours de ce dernier trimestre de l’année.

Le calendrier de développement prévoit ensuite la construction et la mise en service d’une unité pilote au cours des trois prochaines années, avant le lancement de l’exploitation à grande échelle par la suite.

Pour rappel, l’investissement dans ce projet est estimé à environ 2 milliards $ avec la création de 3 000 emplois. Gara Djebilet devrait alimenter l’industrie sidérurgique nationale, contribuant à créer toute une chaine de valeur permettant de réduire la dépendance du pays à l’égard du pétrole.

Emiliano Tossou

