Steinhoff envisage de céder des parts dans l’unité regroupant ses opérations en Afrique

(Agence Ecofin) - Steinhoff International Holdings, le groupe sud-africain de grande distribution, envisage de céder une partie de sa participation de 58 milliards de rands (3,95 milliards d’euros), dans Steinhoff Africa Retail (STAR), la branche qui regroupe ses opérations africaines.

Selon l’agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier, le groupe envisage de céder une petite partie de sa participation de 77% dans STAR, qui est trop importante pour être vendue d’un seul coup.

L’opération de cession interviendrait via un placement accéléré. Elle est destinée à renforcer les liquidités de Steinhoff International, dont l’action a perdu plus de 90% dans le sillage du scandale comptable qui l’a secoué fin 2017.

Steinhoff qui possède 40 enseignes dans 30 pays, dont Conforma en France et Mattress Firm aux Etats-Unis, avait admis en décembre 2017 des «irrégularités comptables» qui ont provoqué l’évaporation de plus de 10 milliards d’euros de capitalisation boursière et déclenché l'ouverture de multiples enquêtes dans le monde.

Le groupe fondé par le milliardaire sud-africain Christo Wiese, souffre aussi de graves problèmes de liquidité, suite à la réduction ou la suspension de nombreuses lignes de crédit.

Fin décembre dernier, l’agence de notation Moody’s a dégradé la note de Steinhoff, soulignant que le risque de défaut de l’entreprise était «significatif», mais le groupe a annoncé qu’il compte lever environ 2 milliards d'euros de la vente d'actifs non essentiels afin d'assainir son bilan.

Lire aussi:

12/02/2018 - Le milliardaire sud-africain Christo Wiese réduit sa participation de 74,5% dans le capital de Steinhoff International Holdings

09/01/2018 - Le sud-africain Steinhoff dévisse sur le JSE, après avoir perdu la confiance de la Banque Centrale Européenne

20/12/2017 - Le groupe sud-africain Steinhoff exhorte les banques à lui accorder un délai pour régler ses dettes

08/12/2017 - Le scandale Steinhoff a déjà fait perdre 12 milliards $ à ses investisseurs dont 2,8 milliards $ pour le sud-africain Christo Wiese