Le Sud-africain Aspen Pharmacare obtient une facilité de crédit renouvelable de 3,4 milliards d’euros

(Agence Ecofin) - Le groupe pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare Holdings a annoncé, dans un communiqué rendu public le 17 mai, avoir obtenu une facilité de crédit renouvelable de 3,4 milliards d'euros (4 milliards de dollars) pour refinancer la dette de trois de ses filiales.

Le plus grand fabricant de médicaments génériques en Afrique a également indiqué que ces fonds seront utilisés pour Aspen Finance, Pharmacare Limited t/a Aspen Pharmacare, et Aspen Asia Pacific, sans plus de précision.

Libellée en euro, en rand sud-africain et en dollar australien, la facilité de crédit a été accordée au groupe par 28 banques internationales.

Aspen Pharmacare Holdings compte 18 sites industriels dans le monde, dont trois en Europe, et emploie plus de 10 000 personnes. Le groupe valorisé à 9,6 milliards de dollars, distribue ses médicaments dans 150 pays, à travers le monde.

