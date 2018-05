Afrique du Sud: Aspen Pharmacare investit 80 millions $ dans une nouvelle usine à Port Elizabeth

(Agence Ecofin) - Le groupe pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare Holdings a inauguré, le 7 mai, une nouvelle usine dans la ville de Port Elizabeth (1050 km au sud de Johannesburg), qui a nécessité un investissement d’un milliard de rands (80 millions de dollars).

Le nouveau site servira à produire des médicaments contre le cancer en phase terminale, la maladie de Parkinson et certaines maladies auto-immunes, qui étaient jusque-là sous-traités dans des pays européens.

L’usine, qui s’étale sur une superficie de 23 000 mètres carrés, devrait entrer en activité en juin prochain et produire 3,6 milliards de comprimés par an et 3 millions de flacons par mois. Environ 95% de la production sera exportée vers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie.

Le site devrait, par ailleurs, générer 500 emplois, ce qui portera à 2500 le nombre de salariés d’Aspen à Port Elizabeth.

« L’inauguration de cette usine vient renforcer la position d'Aspen en tant que principal investisseur privé dans l'industrie pharmaceutique sud-africaine », a déclaré le directeur général du groupe Aspen Pharmacare Holdings, Stephen Saad, lors de la cérémonie de l’inauguration de l’usine.

Aspen Pharmacare Holdings compte 18 sites industriels dans le monde, dont trois en Europe, et emploie plus de 10 000 personnes. Le groupe valorisé à 9,6 milliards de dollars distribue ses médicaments dans 150 pays, à travers le monde.

